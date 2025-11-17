Haberler

Çocuklara Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi vererek trafik güvenliği bilincinin önemini vurguladı. Minikler, trafik kuralları ve güvenli davranışlar hakkında bilgi edinerek, eğlenceli etkinliklerle bu bilgileri pekiştirdi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Trafik güvenliği bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken ekipler, çocuklara trafik kuralları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve bisiklet kullanırken alınması gereken tedbirler hakkında bilgi verdi.

Uygulamalı etkinliklerle desteklenen eğitimlerde minikler, hem eğlenerek öğrendi hem de trafik kurallarına uymanın neden hayati önem taşıdığını pekiştirdi.

Ekipleri, benzer eğitimlerin ilçedeki diğer okullarda da devam edeceğini belirterek, "Güvenli trafik bilinci küçük yaşta başlar" mesajını yineledi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
