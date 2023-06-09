Okulda cinsel taciz skandalı! 11 kız öğrencinin anlattıklarının ardından öğretmenleri tutuklandı

Çorum'da bir ortaokulda eğitim gören 11 kız çocuğunun ailesi, okulda öğretmenlik yapan bir şahıstan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Çocuklar yaşadıklarını anlatırken, öğretmen ise cezaevine gönderildi.