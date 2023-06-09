Okulda cinsel taciz skandalı! 11 kız öğrencinin anlattıklarının ardından öğretmenleri tutuklandı
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Çorum'da bir ortaokulda eğitim gören 11 kız çocuğunun ailesi, okulda öğretmenlik yapan bir şahıstan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Çocuklar yaşadıklarını anlatırken, öğretmen ise cezaevine gönderildi.
Çorum Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.
ÇOCUKLAR İFADE VERDİ
İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı. Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.