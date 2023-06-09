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Okulda cinsel taciz skandalı! 11 kız öğrencinin anlattıklarının ardından öğretmenleri tutuklandı

Okulda cinsel taciz skandalı! 11 kız öğrencinin anlattıklarının ardından öğretmenleri tutuklandı

Güncel Haberler

Çorum'da bir ortaokulda eğitim gören 11 kız çocuğunun ailesi, okulda öğretmenlik yapan bir şahıstan çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Çocuklar yaşadıklarını anlatırken, öğretmen ise cezaevine gönderildi.

Çorum Kargı'daki bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

ÇOCUKLAR İFADE VERDİ

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı. Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel

Hisarcık Çorum Kargı 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Serkan Kaplan:

doğruysa hemen idammmmm.

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