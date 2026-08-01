Çocuklar, oynadıkları parkı temizledi

SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 çocuk, oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi.

Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan 2 küçük çocuk, sürekli oyun oynadıkları parkta bu kez temizlik yaptı. Çocuklardan biri süpürgeyle yerleri süpürürken, diğeri ise yerdeki çöpleri elindeki poşete koydu. Çocuklar, temizledikleri parkta daha sonra oynamaya devam etti. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı