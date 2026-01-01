Çorum'un ilçelerinde yeni yıl kutlamaları

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde vatandaşlar, yeni yıla kar üstünde kayarak girdi.

Yılın son akşamında mahalle aralarında bir araya gelen çocuklar, evlerinden getirdikleri çöp poşetleri ve leğenlerle kayarak karın tadını çıkardı.

Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, 2025'e eğlence dolu anlarla veda etti.

Kimi çocuklar çöp poşetleriyle yokuş aşağı kayarken, kimisi de leğenleri kızak gibi kullanarak kar üzerinde doyasıya eğlendi.

Beyaza bürünen Oğuzlar'da çocukların karla buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

Alaca

Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, yılbaşı akşamı görev başında bulunan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Alaca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran ve İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Zeynep Şura Birgül ile emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi.

Emniyet yol kontrol ve uygulama noktaları ziyaret eden Dinçer, görevli personelin yeni yılını tebrik etti.

Ardından Alaca Belediyesi itfaiye teşkilatı ve Alaca Devlet Hastanesi ziyaret eden Dinçer, kamu görevlileriyle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinçer, vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçleri ile kamu personelinin yeni yılını kutlayarak, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerde görevli personele tatlı ikramında bulunuldu.

İskilip

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile 2025 yılının son gününde farklı noktalarda asayiş uygulaması yapan emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti.

Kontrol noktasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaymakam Polat, 2026 yılının ülkeye ve ilçeye hayırlar getirmesini temenni etti.

Kamu görevlilerinin yılbaşı akşamı sahada özveriyle çalıştığını belirten Polat, "Emniyet, jandarma kuvvetleri, 112'deki ve hastanedeki arkadaşlarımız özveri ile çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Çizikci de kamu görevlilerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Çizikci, "2026 yılının memleketimizin hiçbir sıkıntı, hiçbir afet yaşamayacağı, huzurlu bir yıl olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan da katıldı.