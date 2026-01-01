Çorlu'da Çocuklar Geçici Polis Merkezini Ziyaret Etti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde adı asayiş ve narkotik olaylarıyla anılan dönüşümün başladığı 'Kore Mahallesi' olarak da bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan geçici polis merkezinin konuğu çocuklar oldu. Ziyarette, çocukların polisi yakından tanıması ve güven duygusunun artması amacıyla oyun şemaları kuruldu, çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Hıdırağa Mahallesi'nde kurulan geçici polis merkezi, çocuklarla polis arasındaki bağı güçlendirmeyi amacıyla anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Mahallede yaşayan çocukların ağırlandığı polis merkezindeki ziyarete Tekirdağ İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü İlhan Özdemir ve Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da katıldı. Ziyarette çocuklara yönelik etkinlikler oluşturdu. Çocukların polisi yakından tanıması ve güven duygusunun artması amacıyla oyun şemaları kuruldu, çeşitli hediyeler verildi.

'MÜCADELE BAŞLATTIK'

Program sonunda konuşan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, çocuklarla kurulan bağın önemine dikkat çekerek, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak arkadaşlarımızla beraber özellikle yasaklı maddelerle ilgili bir yeni konsept, yeni bir paradigma belirleyerek özellikle sorunun kaynağını olan yerlere birinci elden, en üst perdeden, bizzat başında bulunarak müdahale etme kararı aldık. Arkadaşlarımızla beraber yaklaşık bir yıldır bu şehirde özellikle Kore Mahallesi olarak diye bildiğimiz, yine aynı şekilde merkezde Aydoğdu diye bilinen, herkesin bildiği lokasyonlara yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda her bir konuyla ilgili, her bir alanda yüzde 150 civarında müdahale artışlarımız, hasılat artışlarımız, rahatsızlık duyduğumuz ne varsa bununla ilgili üzerimize düşenleri, en üst perdeden, adeta arkadaşlarımızın tümünü seferber ederek mücadele başlattık. Türkiye'de belki birçok ilimizde bu kadar yoğun, narkotik birimleri dışında bu kadar yoğun bir şekilde sahada müdahale eden başka bir ilimiz yoktur" dedi.

'KORE ALGISINI TEMİZLEYECEĞİZ'

Çocukların uyuşturucu tacirlerinin elinden kurtarılması için çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Turanlı, "İnşallah bu çocukları uyuşturucu tacirlerinin, şeytanların elinden kurtaracağız. Paydaşlarımızla beraber, özellikle Milli Eğitim camiasıyla beraber, öncelikle bunların okullaşmalarını daha yukarıya taşımak, bunların eğitim imkanlarını kolaylaştırmak, onlara yardımcı olmak noktasında gayretlerimiz var. 24 saat, 365 gün burada olacağız. Özellikle mahalle içerisinde bize ihtiyaç duyan, kendini kötü hisseden, orada insanımıza kötü alışkanlıklara satmaya, içmeye sevk eden, insanlara rahatsızlık eden onlarca kişi var. Ben bunu biliyorum. Mahallede oturup da bu işe bulaşmış olanların yüzde 25 olduğunu biliyorum. Kore algısını temizleyeceğiz. Çorlu'yu bir huzur adası haline getireceğiz. İnşallah bunu milletimizle beraber, Çorlu halkımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla, resmi kurum ve kuruluşları ile beraber hep beraber yapacağız" diye konuştu. Ziyaret, çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.