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Yürekleri ağıza getiren koşturmaca... Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı

İhlas Haber Ajansı - Gülcan Çolak - Güncel
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Yürekleri ağıza getiren koşturmaca... Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması yürekleri ağıza getirdi.

ZONGULDAK (İHA) - Yürekleri ağıza getiren koşturmaca... Çocuklar kaçtı, köpekler kovaladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çorak köyünde gece saatlerinde 3 köpeğin, 3 çocuğu önüne katıp kovalaması yürekleri ağıza getirdi. Kovalama anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İlçeye bağlı Çorak köyünde gece saatlerindeki sokakta olan üç köpek ve üç çocuğun koşar adımlarla ilerleyerek kameralara yansıması renkli görüntü oluşturdu. Köpeklerden korkan 3 çocuk birden koşmaya başladı. Arkalarında olan 3 köpek önüne kattığı çocukları, sokakta adeta koşu yarışına döndü. İsmi henüz öğrenilemeyen 3 çocuk dakikalarca köpekler kurtulmak için koşar adımlarla ilerledi. Yaşanan bu renkli görüntü bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Gülcan Çolak - Güncel

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