Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı İstanbul'da Yapıldı

Güncelleme:
Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nın düzenlediği '4. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı', 'Felsefe ve Aile' temasıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda çocuklar için felsefe dersleri ve öğretmenler için atölyeler düzenlendi.

Yeni Türkiye Eğitim Vakfının (YETEV) "4. Çocuklar İçin Felsefe Çalıştayı"nda konferanslar ve atölyeler yapıldı.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde başlayan çalıştay, bu yıl "Felsefe ve Aile" temasıyla düzenlendi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, açılış konuşmasında, çalıştayı çok kıymetli bulduğunu söyledi.

Felsefe denildiğinde akıllara Aristo, Eflatun ve Sokrates'in geldiğini dile getiren Acar, "Müslüman Türk olarak, kendi medeniyet, bilim, felsefe ve düşünce tarihimizde, önder ve sembol olarak kullanabileceğimiz, yararlanabileceğimiz kendi değerlerimiz de var." dedi.

Prof. Dr. Acar, özellikle "Batı" diye tarif ettikleri medeniyet bakımından belli gerçekliklere dayanılan ünlü düşünürlerin mevcut olduğunu anlattı.

YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay ise çocuklar için felsefeyi ikinci sınıftan yedinci sınıfa kadar ders olarak okuttuklarını söyledi.

Program yayın geliştirme biriminin sınıf düzeyindeki her kademenin kitaplarını, eğitim materyalini ve müfredatını oluşturduğunu aktaran Oktay, "Çocuklar için felsefe kitaplarımızı ve dersimizi kendi öğretmenlerimizle, öğrencilerimize bu yaklaşımı da aktararak geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Dersin en önemli kısmı öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimiz için 'çocuklar için öğretmenlerle felsefe atölyeleri' düzenliyoruz." diye konuştu.

Çalıştay kapsamında uzmanların katıldığı konferanslarda, "Çocuklar için Felsefe" konuşmaları yapılarak, çeşitli atölyeler düzenlendi.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
