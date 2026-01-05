Pera Müzesi'nde "Camın Nefesi" atölyesi düzenlenecek

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 10-17 Ocak'ta farklı yaş gruplarından çocuklar için "Camın Nefesi" başlıklı yaratıcı atölye programı gerçekleştirecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, "Asa Jungnelius: Toprak, Ateş, Su ve Havayla Yazılmış Bir Dize" sergisine paralel hazırlanan program, katılımcılara sergiyi duyusal ve oyunlu bir deneyimle keşfetme imkanı sunacak.

Atölye çalışmaları kapsamında katılımcılar, cam ve ışık arasındaki ilişki, obsidyenin dokusu, doğal ve yapay formların bir arada oluşu gibi serginin temel unsurlarını deneyimleme şansı bulacak.