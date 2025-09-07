Çocuklar Devrilen Bayrağı Atatürk Büstüne Astı
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okulun bahçesinde devrilen Türk bayrağını gören çocuklar, bayrağı alarak Atatürk büstüne astı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan bayrak direğinin devrildiğini gören çocuklar, direkteki Türk bayrağını alıp Atatürk büstüne astı.
İlçedeki Erdek Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan bayrak direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Türk bayrağını yerde gören çocuklar, direği kaldırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.
Çocuklar, bayrağı direkten çözerek okul bahçesindeki Atatürk büstüne astı.
Çocukların direği kaldırmaya çalıştığı, yapamayınca bayrağı Atatürk büstüne astığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen görevliler, direğin devrilmesiyle ilgili inceleme yaptı.
Güvenlik kamerasını inceleyen okul yetkilileri, çocuklara Türk bayrağı hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.