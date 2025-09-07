Haberler

Çocuklar Devrilen Bayrağı Atatürk Büstüne Astı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okulun bahçesinde devrilen Türk bayrağını gören çocuklar, bayrağı alarak Atatürk büstüne astı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir okulun bahçesinde bulunan bayrak direğinin devrildiğini gören çocuklar, direkteki Türk bayrağını alıp Atatürk büstüne astı.

İlçedeki Erdek Anadolu Lisesinin bahçesinde bulunan bayrak direği, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Türk bayrağını yerde gören çocuklar, direği kaldırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı.

Çocuklar, bayrağı direkten çözerek okul bahçesindeki Atatürk büstüne astı.

Çocukların direği kaldırmaya çalıştığı, yapamayınca bayrağı Atatürk büstüne astığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine gelen görevliler, direğin devrilmesiyle ilgili inceleme yaptı.

Güvenlik kamerasını inceleyen okul yetkilileri, çocuklara Türk bayrağı hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Filenin Sultanları'na kaybeden Japonlar hüngür hüngür ağladı

Türkler bu kez ağlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı tek kelimelik not gündem oldu

Aziz Yıldırım ile paylaştığı fotoğrafta yazdığı not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.