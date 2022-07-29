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"Çocuk var yavaş git" uyarısını yapan baba ve oğluna silah çekti

İstanbul'da küçük çocuğuyla yolda yürüyen baba "Çocuk var, biraz yavaş gider misin" diye uyardığı şoför tarafından silahla kovalandı. Evladını kucağına alarak bir markete sığınan babayı vatandaşlar korudu.

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Sosyal medyada paylaşılan videoda mahallesinde çocuğuyla yürüyen baba, sokak arasında hızlı araba süren bir genci uyarınca dehşet dolu anlar yaşandı. Daha sonra uyarı yaptığı kişiyle aralarında tartışma çıktı.

TEHDİTLER SAVURMAYA BAŞLADI

Araçtan inen dört genç uyarı yapan kişiye tehditler savurmaya başladı. Baba ise oğlunu kucağına alarak markete sığındı. Ardından magandalar, babanın markete girdiğini görünce eline silah alarak peşinden gitti.

VATANDAŞLAR DURUMU ENGELLEDİ

Öte yandan videoda markete girmek isteyen maganda, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından engellendi. Bu defa maganda silahıyla defalarca havaya ateş etti. Bir süre sonra araca geri binen magandaların sokaktan çıkarak kayıplara karıştığı görülüyor.

Haberler.com / Miray Kaya - Güncel

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