Çocuk sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü Güncel Haberler İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 16 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. E.E'nin (16) kullandığı 35 SGH 45 plakalı otomobil, İstikbal Caddesi'nde takla atarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.E. ile otomobilde bulunan O.A. (16) ve B.İ'yi (16) sıkıştıkları yerden çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralıdan B.İ, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Güzelbahçe İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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