Haberler

Adliyelerde 'çocuk suçları bürosu', 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu, çocuk adalet sistemine uygunluk sağlamak amacıyla adliyelerdeki 'çocuk suçları bürosu' ifadesinin 'çocuk bürosu' olarak değiştirilmesini önerdi. Bu değişiklik, çocukların sosyal dışlanmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, bazı adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan 'çocuk suçları bürosu' ifadesi, 'çocuk bürosu' olarak değiştirildi.

KDK'ya, adliyelerde çocuklara yönelik soruşturmaların yürütüldüğü birimlerde kullanılan bazı tabela ve yönlendirme ifadelerinin çocuk adalet sisteminin hak temelli yaklaşımıyla uyumlu olmadığı iddiasıyla başvuru yapıldı. Başvuruda, 'çocuk suçları bürosu' gibi ifadelerin çocukların sosyal açıdan dışlanmasına yol açabileceği, bu nedenle birim adlandırmalarının kanuni terminolojiye uygun şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, çocuk adalet sistemine ilişkin birim adlandırmaları ile tabela ve yönlendirme uygulamaları hakkında ilgili idareden bilgi ve belge talep etti. Değerlendirme kapsamında; 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu başta olmak üzere ulusal mevzuat ile Türkiye'nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve ilgili genel yorumlar çerçevesinde çocukların üstün yararının göz önünde bulundurulması ve ötekileştirici ifadelerden kaçınılması ilkeleri esas alındı.

BAKANLIKTAN BAŞSAVCILIKLARA YAZI

Adalet Bakanlığı, KDK'ya gönderdiği cevabi yazıda, inceleme sonucunda mevzuatta Cumhuriyet savcılıkları bünyesinde yer alan ilgili birimlerin 'çocuk bürosu' olarak adlandırıldığı; ancak uygulamada tabela ve yönlendirme ifadelerinde farklı adlandırmaların görülebildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Yapılan tespit sonucunda; Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen yazı ile çocuklara yönelik soruşturma yürüten birimlerin kanuni terminolojiye uygun biçimde 'çocuk bürosu' olarak adlandırılması, tabela ve yönlendirme ifadelerinin bu doğrultuda düzenlenmesi ve iç yazışmalarda da bu kavramın esas alınması gerektiği KDK'ya bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik

Türkiye'nin İran'a kapalı kapılar ardında yaptığı uyarı çarpıcı
Ajan olduğu konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı

Artık ajan olduğu kesin gibi! İşte sığındığı ülke
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum

Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı

Ülkenin can damarı vuruldu, otoyol alevler içinde kaldı
İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor! İşte en çok rezerve sahip ülkeler

İran'da petrol depolarına saldırı sonrası dünya bu listeyi konuşuyor
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri

Yürüyerek girdi, ceset torbasında çıktı