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Çocuk Parkındaki Oyun Alanlarını Yakan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çocuk Parkındaki Oyun Alanlarını Yakan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Avcılar'da bir çocuk parkındaki oyun alanlarını ateşe veren 6 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Avcılar'da çocuk parkındaki oyun alanlarını ateşe veren 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan'da, Tahtakale Mahallesi'ndeki çocuk parkında bir grubun oyun alanlarını yakarak, zarar verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede kimlikleri belirlenen 6 şüpheli ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U, A.E.A, A.B.Y, A.B, A.H.Ö. ve E.U, dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
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