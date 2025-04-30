Çocuk Oyun Grubunu Yakan 6 Şüpheli Yakalandı

AVCILAR Kent Parkı'nın içerisindeki çocuk oyun grubunu benzin dökerek yaktığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı.

Olay, 21 Nisan saat 22.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi'ndeki Kent Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; parkta bulunan çocuk oyun grubu şüpheli kişi veya kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Alevler kısa sürede çocuk oyun grubu ve zeminine yayıldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Olay yerine gelen belediye ekipleri demir yığınına dönen çocuk oyun grubu ve yanan zemini söktü.

'BENZİN DÖKEREK ATEŞE VERMİŞLER'

Park içerisindeki çocuk oyun grubu ve zemini yenilenirken Tahtakale Mahalle Muhtarı İnci Açık Şenel, "Komşularımızın belirttiğine göre burayı benzin dökerek ateşe vermişler. Mahallemizdeki çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmaya çalıştığımız sırada bu gibi olayların olması çok üzücü" dedi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbarın ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocuk oyun parkını benzin dökerek ateşe verdikleri tespit edilen A.U., A.E.A., A.B.Y., A.B., A.H.Ö. ve E.U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.