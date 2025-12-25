Haberler

Alaca'da Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde, çocukların korunması ve haklarının gözetilmesine yönelik yapılan çalışmaları değerlendiren Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda çocukların karşılaşabileceği riskler ve korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik tedbirler ele alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde Çocuk Koruma Kanunu Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer başkanlığında yapılan toplantıda, çocukların korunması ve haklarının gözetilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, çocukların karşı karşıya kalabileceği risklerin önlenmesi, korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik alınacak tedbirler ile bu kapsamda kurumlar arası iş birliği ve yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Meriç, çocukların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yetişmelerinin önem taşıdığını belirterek, çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

