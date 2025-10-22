Çocuk Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Sosyal Dayanışla Merkezi (SODAM) kursiyerleri ve öğretmenlerine yönelik "Çocuk Güvenliği Açısından Ev ve Trafik Kazalarının Önlenmesi" konulu eğitim düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Kronik Hastalıklar Birimi tarafından düzenlenen eğitimde, çocukların ev ve trafik ortamlarında karşılaşabileceği riskler ele alındı.

Eğitimde uzmanlar, ev kazalarını önlemeye yönelik alınabilecek basit ama etkili önlemleri anlattı. Çocukların trafikteki güvenliği konusunda da dikkat edilmesi gereken kurallara değindi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı eğitimde, çocuk güvenliği bilincinin toplum genelinde yaygınlaştırılması hedeflendi.