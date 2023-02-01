Çocuğunun yanında müstehcen görüntü çeken kadın adli kontrolle serbest Güncel Haberler Çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Çocuğunun bulunduğu odada çektiği müstehcen videoları sosyal medyadan yayınladığı gerekçesiyle gözaltına alınan anne, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı basın ve yayın organlarında bir kadının çocuğunun bulunduğu odada müstehcen video kaydı yaparak bunları sosyal medyadan canlı yayınladığı yönündeki haberler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alının H.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcılığında ifadesi alınan şüpheli, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi. İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelinin yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Söz konusu video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceğini değerlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma üzerine şüpheli H.K. dün gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Güncel Haberler

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