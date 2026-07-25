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Çocuğunun terliğini almak için girdiği baraj gölünde boğuldu

Çocuğunun terliğini almak için girdiği baraj gölünde boğuldu
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ADANA’da ailesiyle gittiği piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini almak için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Şahin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da ailesiyle gittiği piknikte, çocuğunun suya düşen terliğini almak için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren Şahin Doğan (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sarıçam ilçesindeki Bayram Hacılı Mahallesi'ndeki Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Ailesiyle piknik yapan Şahin Doğan, çocuğunun suya düşen terliğini almak için göle girdi. Bir süre sonra Doğan'ın akıntıya kapılarak suda çırpındığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve su altı polisi sevk edildi. Göle giren dalgıç polisler, Doğan'ı bilinci kapalı halde kıyıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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