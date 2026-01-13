Çocuğunun eski öğretmenini darp edip, tabancayla ateş etti; o anlar kamerada

'ÖĞRETMENİMİZ ŞANS ESERİ HAYATTADIR'

Adana'da eski öğrencisinin babası M.P. tarafından darbedilip silahlı saldırıya uğrayan ilkokul öğretmeni Aziz Gülen'in görev yaptığı Yeşilevler Şehit Duran İlkokulu'nda öğretmen sendikaları tarafından basın açıklaması düzenlendi. Sendika adına açıklama yapan Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Hatice Hazar, "Şehit Duran Keskin İlkokulu'nda görev yapan öğretmenimiz, bir hafta önce cezaevinden tahliye edilen bir veli tarafından okulun önünde, tam da bu alanda, önce darbedilmiş, ardından silahlı saldırıya uğramıştır. Silah ateşlenmiş, öğretmenimizin hayatı açıkça hedef alınmıştır. Son anda gösterdiği refleks sayesinde bir cinayet engellenmiştir. Yani öğretmenimiz bugün tesadüfen, şans eseri hayattadır. Bugün öğretmenimizin başına gelen bu olayın, yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Bu nedenle bugün tepkisiz kalırsak, bu şiddet olayları artarak devam edecek ve biz eğitim emekçileri olarak canımızdan endişe ederek okullara gitmek zorunda kalacağız. Bizler, bu sistemde var olmak istemiyoruz. Buradan açıkça söylüyoruz; bu bir saldırı değildir, bu bir cinayete teşebbüstür. Eğitim-İş olarak olayın ilk anından itibaren buradayız. Öğretmenimiz darp raporu almış, fail hakkında şikayetçi olmuştur. Sendikamızın avukatı hukuki süreci yakından takip etmektedir" dedi.

'CEZAEVİNDEN ÇIKAN VELİ TARAFINDAN SALDIRIYA UĞRADIM'

Basın açıklamasının ardından konuşan öğretmen Aziz Gülen, "Cezaevinden çıkan bir veli tarafından saldırıya uğradım. Sağlam hiçbir gerekçe yokken, okuldan karşıya geçtiğim sırada darbedildim, ardından silah sıkılarak can güvenliğim tehlikeye atıldı. Bir günlük öğrencimin velisi, cezaevinden 1 hafta önce tahliye olmuştu. Kendileriyle herhangi bir sorun yaşamamıştık" diye konuştu.