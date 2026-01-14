Haberler

Çocukları Down sendromlu doğan ailenin ara buluculukta 700 bin TL talebi reddedilen davada, 77 milyon TL tazminat kararı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, Down sendromlu doğan M.K.'nin babası, doktorun kendilerine doğum öncesi bilgi vermediğini ve durumu hemşireden öğrendiğini belirtti. Mahkemeye başvuran baba, diğer ailelerin de bu bilgiyi doğumda alabilmesi gerektiğini vurguladı.

'ÇOCUĞUMUN DOWN SENDROMLU OLDUĞUNU HEMŞİREDEN ÖĞRENDİM'

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Down sendromlu doğan M.K.'nin babası Hüseyin Kızmaz, doğumdan önce kendilerinin bilgilendirmediklerini öne sürerek, "Diyarbakır'da çocuğumu hastaneye götürdüm. Diğer iki çocuğumun da doktoru aynı doktordu. Bize her şeyin yolunda olduğunu, sağlıklı bir kız çocuğu olduğunu söyledi. Daha sonra Ergani'de doğum gerçekleşti. Çocuğumun Down sendromlu olduğunu hemşireden öğrendim. Ben de özel hastaneye gittim ve durumu izah ettim. Böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylediler. Mahkemeye vermemin asıl nedeni de bundan sonraki aileler doğumda çocuklarının Down sendromlu olduğunu öğrenmeden doktordan bilgi alsın. Doktor bize bilgi vermiş olsaydı ben istemezdim. Doğuma son verme hakkı elimizden alındı. Doktor bize herhangi bir bilgi vermedi" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
