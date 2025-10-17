Haberler

Çocuğunu Darbeden Baba Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, olayla ilgili pişman olduğunu açıkladı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan baba adliyeye sevk edildi.

Emek Mahallesi'ndeki markette dün 5 yaşındaki çocuğunu darbettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yakalanan baba C.E'nin (49) işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye götürüldü.

Baba C.E'nin emniyetteki ifadesinde, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, "Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım." dediği öğrenildi.

Darbedilen çocuk, dün olayın ardından koruma altına alınmıştı.

