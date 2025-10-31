İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan bir okulda, temizlik görevlisi Zehra Sanık, 7 yaşındaki Mustafa B'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darp etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sanık tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan Koyunluca İlkokulu'nda dehşet yaşandı.
ÇOCUĞUN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ
İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık (45), iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI
Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.