Haberler

İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İlkokulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan bir okulda, temizlik görevlisi Zehra Sanık, 7 yaşındaki Mustafa B'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darp etti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sanık tutuklandı.

  • Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu'nda temizlik görevlisi Zehra Sanık, 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti.
  • Mustafa B.'nin gözünün altında yanık izi oluştu.
  • Zehra Sanık tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yer alan Koyunluca İlkokulu'nda dehşet yaşandı.

ÇOCUĞUN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ

İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık (45), iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti. Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.

Okulda dehşet! Temizlik görevlisi minik Mustafa'nın yüzünde sigara söndürdü

TEMİZLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

İyi tutuklanmış canını kurtarmış mk sapığını boş yere aile fertlerinden biri patlatıp ceza yatardı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

kesin gebertirlerdi urfada tutuklanarak canını kurtarmış devlet

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özkan:

Ben olsam şikayetçi olmazdım ma-katında mangal yakarım onun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.