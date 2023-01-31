Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı Güncel Haberler Sultanbeyli'de çocuğunun yanında sosyal medya hesabından yayın açıp müstehcen görüntülerini paylaşan H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Yayın sırasında müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Müstehcenlik ve hayasızca hareketler" suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. GÖZALTINDA Savcılıkça kaydı yapan ve yayınlayan şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çocuğun yanında erotik yayın yapan kadın gözaltına alındı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.