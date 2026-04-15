İstanbul'da 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da "çocuğa cinsel istismar" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü Esenyurt'ta yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, 2007'de işlediği "mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 24 Haziran 2019'dan beri aranan hükümlü M.A.'nın adresini belirledi.

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A., işlemleri için emniyete getirildi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.