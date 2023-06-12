Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonu: 10 gözaltı

KİLİS - Kilis Çobanbey Sınır Kapısı'nda düzenlenen rüşvet operasyonunda 4'ü kamu görevlisi toplam 12 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 10 gözaltı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Türkiye'den Suriye Arap Cumhuriyeti'ne Çobanbey Sınır Kapısından rüşvet vermek suretiyle yasadışı geçişlerin ürün geçişi yaptırıldığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, 4'ü kamu görevlisi toplam 12 şüpheliye yönelik olarak icra edilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgulamalarına başlandı. Hakkında yakalanma kararı olan ve ev adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.