Çoban köpeklerinin drona tepkisi kamerada

KARS'ın Arpaçay ilçesindeki bir çiftlikte dronu fark eden çoban köpeklerinin havlayıp tepki gösterdiği anlar görüntülendi.

Arpaçay İlçesine bağlı Akçakale köyündeki Mehmet Özkaya'ya ait çiftliği koruyan çoban köpekleri, uçan dronu fark edip bir süre izledi. Bölgeye yönelik bir tehdit olduğunu algılayan köpekler, anında koruma refleksi gösterdi. Havadaki cihaza karşı havlayıp, zıplayarak tepki veren köpekler bir süre don kamerasıyla mücadeleyi sürdürdü.

