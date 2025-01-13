Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Çoban, Bulduğu Hediye Çekini Hayvan Barınağına Bağışladı

Çoban, Bulduğu Hediye Çekini Hayvan Barınağına Bağışladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Germencik ilçesinde çoban Aşkın Mesut, incir ağacında bulduğu 10 bin liralık hediye çekini hayvan barınağı için bağışladı. Mesut, sokak hayvanları için yapılan barınak inşaatını desteklemek amacıyla bu kararı aldığını belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ağaca takılan balonda hediye çeki bulan çoban, 10 bin liralık çeki yapımı süren hayvan barınağı için bağışladı.

Germencik'te çobanlık hayvan Aşkın Mesut, Hıdırbeyli mevkisinde hayvan otlatırken incir ağacına takılı balonda hediye çeki buldu.

Çekin üzerindeki Germencik Belediyesi yazısını gören Mesut, belediyeye giderek durumu anlattı.

Çekin konulduğu balonun cumartesi günü düzenlenen "en yakışıklı deve yarışması" kapsamında havaya salındığını öğrenen Mesut, çekin karşılığı 10 bin lirayı belediyenin yaptırdığı barınağa bağışlama kararı aldı.

Aşkın Mesut, belediyede gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunları otlatırken incir ağacına takılan balonları fark ettiğini, yaklaştığında hediye çekini gördüğünü söyledi.

Çekin üzerinde "Germencik Belediyesi" yazması nedeniyle belediyeye durumu bildirdiğini ifade eden Mesut, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanları için belediye tarafından barınak yaptıklarını duydum. Ben de bu parayı bağışlama kararı aldım. Balonlar da oğluma kaldı." dedi.

Belediye Başkanı Burak Zencirci de balonun en yakışıklı deve organizasyonunda havaya salındığını aktararak, "Aşkın kardeşimiz çeki okuyunca bize ulaştı. Biz de ona durumu izah ettik. 'Ben de hayvancılık yapıyorum, sizin hayvan barınağı inşaatı devam ediyor. Bana verdiğiniz parayı barınak inşaatında kullanılmak üzere belediyeye bağışlıyorum.' dedi. Bu güzel davranışından dolayı kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Necip Uyanık - Güncel
img

O ülkede kumarhaneleri yasallaştırdılar
img

O nasıl kıyafet Sibel hanım! Yapılan yorumları görmeniz lazım
img

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor

Yeni Yol Partisi Erken bir seçime hazırlık yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
15 yaşındaki çocuk, Tapu Müdürlüğü'nde dünyaya getirdiği bebeği klozete attı

15 yaşındaki çocuk doğurduğu bebeği klozete attı

Son Dakika Haberleri

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi! Konyaspor Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Konyaspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Amrabat neden yok (Konyaspor-Fenerbahçe)? Survivor canlı izle! 13 Ocak Pazartesi TV 8 Survivor CANLI HD izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (KONYASPOR FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Ayşe Barım kimin, kimlerin menajeri? Konyaspor Fenerbahçe hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ayşe Barım oyuncuları kimler (ID İLETİŞİM)? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 13-14 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.