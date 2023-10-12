Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan düzeltme geldi

ABD Başkanı Biden'ın dün İsrail'de kafası kesilmiş çocukların fotoğraflarını gördüğünü söylemesi yankı uyandırdı. Ancak bu gelişmenin ardından bir düzeltme yapan Beyaz Saray, Biden'ın bu iddiaya dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini duyurdu.

ABD Başkanı Biden'ın "Amerikalıların neler olduğunu görmesi önemli. Bunu uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi, doğrulayacağımı hiç düşünmezdim" sözlerinin ardından Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Açıklamada, Biden'ın İsrail'de çocukların kafasının kesildiğine dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediği belirtildi.

KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı Hamas- İsrail çatışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Biden, konuşmasını bitirirken İsrail'deki kurbanlar arasında başları kesilen çocukların fotoğraflarını gördüğünü söyledi. Bu iddia sosyal medyada ve bazı haberlerde yer aldı, ancak İsrail ordusu tarafından doğrulanmadı.

Biden, "Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim" dedi.

BEYAZ SARAY GERİ ADIM ATTI

Bu açıklamanın ardından Beyaz Saray'dan geri adım geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın "(İsrail'de) Hamas'ın çocukların kafasını kestiğine" dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.