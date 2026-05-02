Cnn: ABD'nin Ortadoğu'daki Askeri Üslerinin Çoğu İran Savaşında Hasar Gördü

WASHINGTON, 2 Mayıs (Xinhua) -- CNN'in araştırmasına göre, İran ve müttefikleri, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşı sırasında Ortadoğu'daki sekiz ülkede en az 16 ABD askeri üssüne zarar verdi ve bu üslerin bir kısmını fiilen kullanılamaz hale getirdi.

CNN'in hasar değerlendirme bilgisi bulunan bir Kongre çalışanına dayandırdığı haberine göre, zarar gören tesisler bölgedeki ABD askeri noktalarının çoğunluğunu oluşturuyor.

Konuya ilişkin bir kaynak, "Çeşitli değerlendirmeler yapıldı" diyerek, "Tesislerin tamamen tahrip olduğu ve kapatılması gerektiğini savunanlardan, sağladıkları stratejik fayda nedeniyle onarılmaları gerektiğini düşünenlere kadar farklı görüşler var" ifadelerini kullandı.

Habere göre, onlarca uydu görüntüsü ile ABD ve Körfez Arap ülkelerindeki kaynaklarla yapılan görüşmelere dayanan analiz, ABD'nin Ortadoğu'daki gelişmiş radar ve iletişim sistemleri ile hava unsurlarının Tahran tarafından hedef alındığını ortaya koydu. Bu sistemlerin çoğunun pahalı ve kısa sürede yenilenmesi zor ekipmanlar olduğu belirtildi.

Kongre çalışanı, "Bu tesislerin, en az maliyetle en fazla etki sağlanabilecek hedefler olarak seçilmesi dikkat çekici. Radar sistemlerimiz bölgedeki en pahalı ve en sınırlı kaynaklarımız arasında yer alıyor" dedi.

Pentagon Mali İşler Sorumlusu Vekili Jules Hurst III ise çarşamba günü milletvekillerine yaptığı açıklamada, İran ile çatışmanın şu ana kadar ABD vergi mükelleflerine 25 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

