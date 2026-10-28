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Clusit, 2026'nın ilk yarısında 4 bin 911 ciddi siber olayla küresel rekor açıkladı

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Clusit'e göre 2026'nın ilk yarısında dünyada 4 bin 911 siber olay kaydedildi; bu, bir yarı yılda kayıt altına alınan en yüksek sayı ve 2025'in ilk yarısına göre yüzde 71 artış demek. İtalya'da olay sayısı 280'den 245'e düşerken yüksek önem dereceli olaylar yaklaşık yüzde 20 arttı.

İtalya merkezli Bilgi Güvenliği Kuruluşu Clusit, 2026'nın ilk yarısında yaşanan 4 bin 911 "ciddi siber olay" ile küresel anlamda rekor bir sayının kaydedildiğini açıkladı.

ANSA ajansının haberine göre, Clusit tarafından 2026'da yaşanan siber olaylara ilişkin rapor yayımlandı.

2026'nın ilk yarısında dünya çapında 4 bin 911 "ciddi siber olay"ın kaydedildiği belirtilen raporda, bunun "Clusit tarafından bir yarı yılda kayıt altına alınan en yüksek sayı" olduğu bildirildi.

Raporda, bu sayının 2025'in ilk yarısına kıyasla yüzde 71 arttığı ifadesi yer aldı.

İşletmelere yönelik siber suçlar artıyor

Raporda, İtalya'nın siber güvenliğine ilişkin veriler de yer aldı.

Bu kapsamda, ülkedeki "siber olay"larda, 2025'in ilk yarısında yaşanan 280 olaya kıyasla düşüş görüldüğü ve bu sayının 245 olarak kaydedildiği bildirildi.

Raporda, ülkede "yüksek önem derecesine" sahip olayların yaklaşık yüzde 20 arttığı belirtildi.

İşletmelere yönelik siber suçların arttığı aktarılan raporda, bu kapsamda İtalya'da en çok başvurulan yöntemin "kötü amaçlı yazılımlar" olduğuna işaret edildi.

Kaynak: AA
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