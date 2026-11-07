Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ÇKP Merkez Komitesi 21. Ulusal Kongre için 2.360 temsilci seçim genelgesi yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇKP Merkez Komitesi, 21. Ulusal Kongre temsilcilerinin seçimine ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre kongreye katılacak 2.360 temsilci, ülke genelindeki 38 seçim birimi tarafından belirlenecek.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, 21. Ulusal Kongre temsilcilerinin seçimine ilişkin genelge yayımladı. Genelgede ilgili çalışmalar için kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

Cumartesi günkü resmi açıklamaya göre, ÇKP Merkez Komitesi Organizasyon Departmanı, seçim sürecine ilişkin ayrıntılı düzenlemeleri belirledi.

ÇKP 20. Merkez Komitesi, ekim ayı sonunda düzenlenen 5. oturumunda 21. Ulusal Kongre'nin 2027'nin ikinci yarısında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenmesine karar vermişti.

Açıklamaya göre Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, konuyu kapsamlı biçimde ele almak ve seçim çalışmalarına ilişkin genel gereklilikleri, hedefleri ve görevleri belirlemek üzere ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi ve Siyasi Büro toplantılarına başkanlık etti.

Açıklamada, kongreye katılacak toplam 2.360 temsilcinin ülke genelindeki 38 seçim birimi tarafından seçileceği belirtildi.

Seçilecek temsilcilerin yüksek niteliklere sahip, dengeli bir yapıyı yansıtan, geniş temsil kabiliyetine sahip ve Parti üyelerinin desteğini kazanmış kişiler olmasını sağlamak üzere siyasi kriterlere öncelik verilmesi, adaylık şartlarının sıkı biçimde uygulanması, titiz seçim prosedürlerinin izlenmesi ve seçim disiplinine kesinlikle uyulması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İçişleri Bakanı Çiftçi duyurdu: En az 10 bin polis alımı yapılacak

Binlerce aday bekliyor! Bakan alınacak polis sayısını açıkladı
Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu

Tecavüzden suçlu bulunan ünlü komedyen, can güvenliği için hücreye konuldu
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Motorine indirim geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları13

Beklenen indirim geldi! Tabelalar gece yarısı değişti
Aksaray'da aracını ilana koyan ustaya 'sahte noter' tuzağı! 20 bin liralık oyunu son anda fark etti

Aracını ilana koydu, telefona 'noter' çıktı! Hepsini kaydetti
Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf: Devletten büyük mafya yok

Trafikte öfkeden deliye döndü! Ağzından çıkan söz bir tuhaf
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini