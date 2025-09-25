Haberler

Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç hasar gördü. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Dörtyol Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABM 508 plakalı otomobil, 25 AAF 958 plakalı kamyonet ve 46 BU 296 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
