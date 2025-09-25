Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.

Dörtyol Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABM 508 plakalı otomobil, 25 AAF 958 plakalı kamyonet ve 46 BU 296 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlarda hasar oluştu.