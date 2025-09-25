Cizre'de Zincirleme Trafik Kazası
Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dörtyol Kavşağı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç hasar gördü. Sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemedi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda hasar oluştu.
Dörtyol Kavşağında sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 73 ABM 508 plakalı otomobil, 25 AAF 958 plakalı kamyonet ve 46 BU 296 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel