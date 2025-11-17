Cizre'de Yeni Taziye Evi Açıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapımı tamamlanan taziyeevinin açılışı yapıldı.

Kale Mahallesi'nde vatandaşların desteğiyle inşa edilen taziyeevinin açılışı Vali Birol Ekici tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Vali Ekici, taziyeevlerinin acıların paylaşıldığı, insanların bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendirildiği yerler olduğunu söyledi.

Mahalle muhtarı Mehmet Sorguç da taziyeevinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Taziyeevi, okunan duanın ve kurdele kesilmesinin ardından hizmete açıldı.

Açılışa, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Belediye Başkanı Güler Yerbasan, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşların temsilcileri, oda başkanları, kanaat önderleri ile vatandaşlar katıldı.