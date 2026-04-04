Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir kargo şirketinde yapılan aramada 92,78 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir kargo şirketinde şüphe üzerine arama yapıldı.
Aramada, paket içerisinde sıvı halde 92,78 gram esrar bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan