Şırnak'ta şarampole devrilen mikrobüsteki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Irak vatandaşlarını taşıyan bir mikrobüs devrildi. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak vatandaşlarını taşıyan 06 MD 4875 plakalı mikrobüs, D-400 kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
