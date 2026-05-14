Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü öldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde toz kömür yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü Aslan Cevher yaşamını yitirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aslan Cevher idaresindeki 01 YH 597 plakalı toz kömür yüklü tır, Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde şarampole devrildi.

Tırda devrilmenin etkisiyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Abidin Yel
