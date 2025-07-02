Cizre'de Tehlikeli Yolculuk: 3 Genç Otomobil Bagajında Seyahat Etti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir otomobilin bagajında yolculuk yapan 3 genç, sürücünün tehlikeli manevralarıyla trafikte ilerledi. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 gencin otomobil bagajında yolculuk yapması, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.
Şırnak-Cizre kara yolunda, 01 AFV 199 plakalı otomobilin sürücüsü, bagaj kapağı açık halde 3 genci taşıyarak trafikte tehlikeli şekilde ilerledi.
Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün tehlikeli yolculuğunu, vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Kaynak: AA / Berivan Aktuğ - Güncel