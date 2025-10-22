Haberler

Cizre'de Tarihi Abdaliye Medresesi'nin Giriş Bölümünün Restorasyonuna Başlandı

Cizre'de Tarihi Abdaliye Medresesi'nin Giriş Bölümünün Restorasyonuna Başlandı
Güncelleme:
Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi Abdaliye Medresesi'nin avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümünün restorasyon çalışmaları başladı. Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yıkılan bölümün restore edileceğini ve bir ay içinde tamamlanacağını açıkladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki tarihi Abdaliye Medresesi'nin avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümünün restorasyonuna başlandı.

Dağkapı Mahallesi'nde bulunan Abdaliye Medresesi'nin avlusuna geçişi sağlayan giriş bölümünün zamanla yıkılması üzerine Cizre Kaymakamlığınca başlatılan girişimler sonucu yıkılan bölümün restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, çalışmaların sürdüğü alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Baycar, burada gazetecilere, tarihi yerin bölge insanı için önemli bir yer olduğunu söyledi.

Tarihi yapının giriş bölümünün birkaç ay önce yıkıldığını belirten Baycar, şöyle konuştu:

"Tabii bölgemizin, insanımızın çok önemsediği bir merkez olması hasebiyle hemen çalışmalarımıza başladık. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı Sayın Valimiz Birol Ekici, İl Özel İdaresinin imkanları ile finanse etti ve çalışmalarımıza başladık. Bir ay içerisinde giriş kapımızın tekrar eski tarihi ve orijinal silüeti ile açılacağını ön görmekteyiz."

Baycar, çalışmalarının ilçeye, bölgeye ve bütün şehre hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
