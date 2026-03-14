Sokakta yürürken tabanca ile başından vuruldu
Cizre'de sokakta yürüyen Davut A. başından vurularak ağır yaralanırken, emniyet özel ekip oluşturarak şüpheliyi yakaladı.
ÖZEL EKİPLE YAKALANDI
Cizre'de sokakta yürürken silahla başından vurulan Davut A., ağır yaralandı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, olayın şüphelisinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu. Ekiplerin çalışmasıyla şüpheli olduğu değerlendirilen 1 kişi, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sekvan KÜDEN/CİZRE, (Şırnak),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı