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Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu, o anlar kamerada

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Cizre'de sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu, o anlar kamerada

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili sağanak yağış sonrası oluşan sele kapılan 2 vatandaş son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçede etkili olan yağmur ve dolu akşam saatlerinde etkisini artırdı. Sağanakla birlikte birçok cadde ve sokak su altında kaldı. Sel sularına kapılan 2 vatandaş sürüklendi. Cep telefonu kamerasını yansıyan görüntülerde vatandaşların suda sürüklenirken canını zor kurtardığı görüldü. İlçede birçok iş yeri ve araba su altında kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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