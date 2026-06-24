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Cizre'de evde eğitim istişare toplantısı düzenlendi

Cizre'de evde eğitim istişare toplantısı düzenlendi
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere evde eğitim veren öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda eğitimin kutsal bir hak olduğu vurgulandı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen öğrencilere evlerinde eğitim imkanı sunan öğretmenler düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Cizre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında gerçekleştirilen değerlendirme ve istişare toplantısında, sağlık engelleri nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrencilere verilen eğitim hizmetleri ele alındı.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Gayirinal, evde eğitim hizmetinin önemine dikkati çekerek, eğitimin hiçbir şart altında engellenemeyecek kutsal bir hak olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin üstlendiği misyonun önemine değinen Gayirinal, şunları kaydetti:

"Sizler, o evlerin kapısını çaldığınızda içeriye sadece ders kitaplarını ve bilgiyi götürmüyorsunuz, bir çocuğa umut, bir aileye moral ve güven taşıyorsunuz. Evde eğitim veren öğretmenlerimiz, eğitimde fırsat eşitliğinin bu topraklardaki en güçlü, en şefkatli temsilcileridir."

Kaynak: AA / Abidin Yel
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