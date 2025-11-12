Cizre'de Pompalı Tüfekli Saldırı: Şüpheli Gözaltında
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir evin önüne pompalı tüfekle ateş açan H.D., polis tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olmadı, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
H.D. akşam saatlerinde M.S'nin Nur Mahallesi'ndeki evine gelerek pompalı tüfekle ateş açtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan olmazken, H.D. pompalı tüfekle yakalandı.
Polis ekiplerince evin önünde 3 boş kovan bulundu.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel