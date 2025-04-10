Trump: Çin ile anlaşma yapacağımıza eminim

Trump'tan Çin'le ilgili dalga geçer gibi açıklama
Altında yeni rekor kırıldı

Güvenli limanda "Trump" depremi! Altın bir kez daha rekor kırdı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi yakalandı

"Minguzzi" olayında çarpıcı operasyon! 5 kişi yakalandı
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye geliyor

Tarih belli gibi! Donald Trump'tan "Türkiye" kararı

Cizre'de Polis Haftası'na Sürpriz Kutlama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede polis ekiplerine yönelik yapılan kavgaya çağrı ihbarı sürpriz bir kutlamaya dönüştü. Kafe işletmecisi ve çalışanları, polis ekiplerini meşale ve havai fişeklerle karşılarken, kutlama kapsamında pasta kesildi.

Kavgaya çağırıp Polis Haftasını kutladılar

Vatandaşlardan polis ekiplerine sürpriz kutlama

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir kafede kavga ihbarını değerlendiren polis ekiplerine sürpriz kutlama yapıldı.

Cizre ilçesi Nur Mahallesinde bulunan bir kafe işletmecisi ve çalışanları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine kafede kavga olduğu ihbar edildi. Olay Acil Çağrı Merkezi tarafından emniyet müdürlüğüne bilgi verildi. Devriye gezen polis ekiplerine anons geçilmesi üzerine ekipler olay yerine hareket etti.

İhbar sahte çıktı

Devriye ekipleri kafeye ulaştığında, işletme sahibi ve çalışanlar meşale ve havai fişekler ile polis ekiplerini karşıladı. Şaşkınlık geçiren polis ekipleri kafede kavga olduğu ihbarı üzerine geldiklerini ancak gördükleri sürpriz karşısında şaşırdıklarını belirtti. Kafe çalışanları ve polis ekipleri 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle hazırlanan pastayı birlikte kesti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MELİH YİĞİT - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.