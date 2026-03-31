Cizre'de özel gereksinimli öğrenciler akranlarıyla buluşuyor

Cizre'de hayata geçirilen 'En Özel Misafirim Projesi' ile özel gereksinimli öğrenciler, akranlarıyla bir araya gelerek sosyal uyum ve empati yeteneğini geliştiriyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde hayata geçirilen "En Özel Misafirim Projesi" kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, akranlarıyla bir araya geliyor.

İsmail Ebul İz İlkokulu sınıf öğretmeni Hümeyra Yılmaz, özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyumlarını artırmak ve diğer öğrencilere empati yeteneği kazandırmak amacıyla "En Özel Misafirim Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrenciler, haftanın üç günü diğer sınıfları ziyaret ederek akranlarıyla bir araya geliyor, oyun oynayıp şarkı söylüyor.

Öğretmen Yılmaz, yaptığı açıklamada, projenin merkezinde empati duygusunun yer aldığını belirtti.

Proje ile özel gereksinimli öğrencilerin sosyal uyum ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştiğini ifade eden Yılmaz, diğer öğrencilerin de empati yeteneğinin arttığını kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel
