Cizre'de otomobil takla attı: 1 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Cizre- Nusaybin Karayolunda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü O.K Yaralandı.

Kaza Akşam saatlerinde Cizre- Nusaybin Karayolunun 40.Km.Meydana geldi. Cizre İstikametinden Mardin'in Nusaybin ilçesine doğru gitmekte olan O.K yönetimindeki 63 AGK 332 Plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkışarak feci şekilde yaralandı.

Yoldan geçen sürücü ve vatandaşların haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için büyük bir çaba gösterdi.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü O.K,olay yerinde bulunan ambulansla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.