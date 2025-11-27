Haberler

Cizre'de Kitap Fuarı Coşkuyla Devam Ediyor

Güncelleme:
Cizre ilçesinde düzenlenen 'Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı', 120 yayınevi ve birçok yazarın katılımıyla yedinci gününde devam ediyor. Fuarda, çeşitli etkinlikler ve yazar imza günleri düzenleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 120 yayınevi ve birçok yazarın 80 stantta kitaplarının sergilendiği "Cezeri'nin İzinde Kardeşlik Ruhuyla Türkiye Yüzyılı Cizre Kitap Fuarı" yedinci gününde devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkıları ve Şırnak Valiliği himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda Sanat ve Sevgi Sokağı'nda gerçekleştirilen fuar, ilgi görüyor.

Fuara katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ile fuarı gezdi, yazar Yusuf Kaplan'ın kitaplarını imzaladığı standı ziyaret etti.

Diğer yazarların yer aldığı stantları da ziyaret eden Orhan, bir süre sohbet ettiği yazarları eserlerinden dolayı tebrik etti.

Orhan, gazetecilere, Cizre'nin kadim bir kültür merkezi olduğunu ve son günlerde çok güzel kültür günlerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bu kapsamda yarın "4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"nun düzenleneceğini belirten Orhan, bu tür etkinliklerin kentin kültür ve medeniyetine değer kattığını anlattı.

Medeniyetin izlerini ve birikimlerini alarak, ileriye doğru adım atacaklarını vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

"Buralar uzun zaman sessiz kaldı, karanlık dönemler yaşadı ama görüyorsunuz, yıllardır bu büyük etkinliklerle coğrafyamız küllerinden yeniden doğuyor, şahlanıyor, şaşalı günlerine kavuşuyor. Bunlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği çok önemli projeler ve etkinliklerdir. Yarın düzenlenecek sempozyumlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın himaye ettiği etkinliklerdir. Sadece Cizre'de değil Şırnak, Van, Hakkari, Ağrı ve Mardin'de de gerçekleşen sempozyumlar var. Umarım katlanarak devam eder."

Kaymakam Baycar da Orhan ve diğer konuklara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
