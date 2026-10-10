Cizre'de Karayolları personeline itfaiyeden yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı

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Şırnak'ın Cizre ilçesinde Karayolları 95. Şube Şefliği personeline yönelik Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından acil durum tahliyesi ve yangına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Cizre'de olası afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında, Karayolları 95. Şube Şefliği bünyesindeki personele yönelik yangın güvenliği eğitimi ve uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitim ve tatbikat, Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından verildi.

İtfaiye ekipleri tarafından verilen bilgilendirmede; acil durumlarda binaların güvenli bir şekilde nasıl tahliye edileceği, yangın anında izlenecek adımlar ve yangına ilk müdahale teknikleri anlatıldı.

Daha sonra senaryo gereği alarm verilerek binanın güvenli tahliyesi sağlandı.

Karayolları personeli, itfaiye ekiplerinin gözetiminde yangın söndürme tüplerini kullanarak kontrollü şekilde ateşe müdahale etti.

Kaynak: AA