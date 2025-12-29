Cizre'de kar yağışı etkili oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan kar yağışı, caddeleri, sokakları ve parkları beyaza bürüyerek ulaşımı güçleştiriyor. Vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte, araçlar ise yollarda ilerlemekte zorlanıyor.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel