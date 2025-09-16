Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, evlerinin balkonunda oynarken kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Ailesinin yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu başarılı bir şekilde kurtardı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.
Aile bireylerinin yardım talebi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çocuğun kafasını sıkıştığı demir korkuluktan çıkardı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel