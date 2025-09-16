Haberler

Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Cizre'de Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, evlerinin balkonunda oynarken kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Ailesinin yardım talebi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu başarılı bir şekilde kurtardı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.

Aile bireylerinin yardım talebi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun kafasını sıkıştığı demir korkuluktan çıkardı.

Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel
Dini değerlere hakaret eden Rock grubunun tüm üyeleri tutuklandı

Savunmaları işe yaramadı! Hakim, "Hepiniz tutuklusunuz" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 81 ilde sosyal konut müjdesi: Önümüzdeki ay açıklayacağız

Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi! 2 bölgeyi işaret etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.