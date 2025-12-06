Şırnak'ta Mağarada Zehirlenen Kişinin Cesedi Bulundu

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, girdiği mağarada jeneratörden sızan gazdan zehirlenen kişinin cesedi bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Düzova köyü kırsalında meydana geldi. Mağarada hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada, kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin jeneratörden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.